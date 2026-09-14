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Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030)

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Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 1
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 2
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 3
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 4
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 5
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 6
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 7
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 8
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 9
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 10
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Raider 16 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 1
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 2
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 3
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 4
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 5
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 6
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 7
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 8
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 9
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 10
  • Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
346 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733981
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 16 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
91.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
5.21

Описание товара Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030)

Мощный ноутбук MSI с экраном 16 дюймов и впечатляющим разрешением 2560x1600 открывает новые горизонты для работы и развлечений. В основе — процессор Intel с 24 ядрами, который легко справляется даже с самыми ресурсоёмкими задачами. 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2048 ГБ позволяют забыть о задержках и хранить целую медиатеку под рукой. 16 ГБ видеопамяти обеспечивают плавную графику в приложениях и играх — отличный выбор для тех, кому важна производительность. Благодаря встроенному кард-ридеру можно легко работать с фото и видео файлами, не подключая лишних устройств. С двумя портами USB Type-C подключить аксессуары и гаджеты стало ещё проще. Ноутбук весит 2,6 кг — это идеальный баланс между мобильностью и мощностью. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при работе в темноте. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с устройствами. Предустановленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к любимым задачам.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 16 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
91.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ноутбук MSI с экраном 16 дюймов и впечатляющим разрешением 2560x1600 открывает новые горизонты для работы и развлечений. В основе — процессор Intel с 24 ядрами, который легко справляется даже с самыми ресурсоёмкими задачами. 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2048 ГБ позволяют забыть о задержках и хранить целую медиатеку под рукой. 16 ГБ видеопамяти обеспечивают плавную графику в приложениях и играх — отличный выбор для тех, кому важна производительность. Благодаря встроенному кард-ридеру можно легко работать с фото и видео файлами, не подключая лишних устройств. С двумя портами USB Type-C подключить аксессуары и гаджеты стало ещё проще. Ноутбук весит 2,6 кг — это идеальный баланс между мобильностью и мощностью. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при работе в темноте. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с устройствами. Предустановленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к любимым задачам.
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Отзывы


Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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