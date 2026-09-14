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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Raider 16 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
346 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733981
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Описание товара Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030)
Мощный ноутбук MSI с экраном 16 дюймов и впечатляющим разрешением 2560x1600 открывает новые горизонты для работы и развлечений. В основе — процессор Intel с 24 ядрами, который легко справляется даже с самыми ресурсоёмкими задачами. 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2048 ГБ позволяют забыть о задержках и хранить целую медиатеку под рукой.
16 ГБ видеопамяти обеспечивают плавную графику в приложениях и играх — отличный выбор для тех, кому важна производительность. Благодаря встроенному кард-ридеру можно легко работать с фото и видео файлами, не подключая лишних устройств. С двумя портами USB Type-C подключить аксессуары и гаджеты стало ещё проще.
Ноутбук весит 2,6 кг — это идеальный баланс между мобильностью и мощностью. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при работе в темноте. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с устройствами. Предустановленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к любимым задачам.
Мощный ноутбук MSI с экраном 16 дюймов и впечатляющим разрешением 2560x1600 открывает новые горизонты для работы и развлечений. В основе — процессор Intel с 24 ядрами, который легко справляется даже с самыми ресурсоёмкими задачами. 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2048 ГБ позволяют забыть о задержках и хранить целую медиатеку под рукой.
16 ГБ видеопамяти обеспечивают плавную графику в приложениях и играх — отличный выбор для тех, кому важна производительность. Благодаря встроенному кард-ридеру можно легко работать с фото и видео файлами, не подключая лишних устройств. С двумя портами USB Type-C подключить аксессуары и гаджеты стало ещё проще.
Ноутбук весит 2,6 кг — это идеальный баланс между мобильностью и мощностью. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при работе в темноте. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с устройствами. Предустановленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к любимым задачам.
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WI-030RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-030)