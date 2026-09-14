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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Raider 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
425 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733980
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Описание товара Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WJ-031RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-031)
**Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WJ-031RU — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider 16 Max! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями и обеспечит вам непревзойдённую производительность и потрясающее качество изображения.
**Почему стоит выбрать MSI Raider 16 Max?**
* **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 290HX Plus с 24 ядрами и частотой до 5,5 ГГц гарантирует высокую скорость работы и позволяет справляться с многозадачностью без задержек.
* **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 7200 МГц — достаточно для самых требовательных игр и приложений.
* **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для хранения вашей коллекции игр и медиафайлов.
* **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и плавный игровой процесс.
* **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц — яркое и чёткое изображение, насыщенные цвета и минимальные задержки.
* **Удобство и функциональность:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком, поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC, два порта Thunderbolt, сетевой интерфейс RJ-45.
**Дополнительные преимущества:**
* лёгкий и стильный корпус чёрного цвета;
* операционная система Windows 11 Home;
* энергоёмкий аккумулятор (91,8 Вт·ч).
С ноутбуком MSI Raider 16 Max вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжный инструмент для работы и творчества. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Raider 16 Max и откройте для себя новые горизонты!
**Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WJ-031RU — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider 16 Max! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями и обеспечит вам непревзойдённую производительность и потрясающее качество изображения.
**Почему стоит выбрать MSI Raider 16 Max?**
* **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 290HX Plus с 24 ядрами и частотой до 5,5 ГГц гарантирует высокую скорость работы и позволяет справляться с многозадачностью без задержек.
* **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 7200 МГц — достаточно для самых требовательных игр и приложений.
* **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для хранения вашей коллекции игр и медиафайлов.
* **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и плавный игровой процесс.
* **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц — яркое и чёткое изображение, насыщенные цвета и минимальные задержки.
* **Удобство и функциональность:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком, поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC, два порта Thunderbolt, сетевой интерфейс RJ-45.
**Дополнительные преимущества:**
* лёгкий и стильный корпус чёрного цвета;
* операционная система Windows 11 Home;
* энергоёмкий аккумулятор (91,8 Вт·ч).
С ноутбуком MSI Raider 16 Max вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжный инструмент для работы и творчества. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Raider 16 Max и откройте для себя новые горизонты!
Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WJ-031RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-031) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 16 Max HX B2WJ-031RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-265111-031)