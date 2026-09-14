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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Raider 18 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
391 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733979
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Описание товара Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048)
MSI создаёт ноутбук, который впечатляет своей мощностью и возможностями. Огромный 18-дюймовый экран с потрясающим разрешением 3840x2400 подарит невероятные визуальные эмоции и идеально подойдёт для работы с графикой или просмотра фильмов. 24-ядерный процессор Intel и 32 Гб оперативной памяти легко справятся с любой задачей, от профессиональных приложений до современных игр. 16 Гб видеопамяти гарантируют отличную работу с ресурсоёмкими программами. Просторный SSD на 2048 Гб позволит хранить все ваши проекты и любимые файлы. Современный Bluetooth v5.4 делает обмен данными быстрым и удобным. Встроенный кард-ридер расширяет возможности обмена информацией. Защита данных на уровне — благодаря сканеру отпечатка пальца. Всё это заключено в корпус из пластика. Windows 11 Home обеспечивает комфортную и интуитивную работу. Весит ноутбук 3,6 кг — для такой конфигурации это серьёзный аппарат для настоящих профессионалов.
MSI создаёт ноутбук, который впечатляет своей мощностью и возможностями. Огромный 18-дюймовый экран с потрясающим разрешением 3840x2400 подарит невероятные визуальные эмоции и идеально подойдёт для работы с графикой или просмотра фильмов. 24-ядерный процессор Intel и 32 Гб оперативной памяти легко справятся с любой задачей, от профессиональных приложений до современных игр. 16 Гб видеопамяти гарантируют отличную работу с ресурсоёмкими программами. Просторный SSD на 2048 Гб позволит хранить все ваши проекты и любимые файлы. Современный Bluetooth v5.4 делает обмен данными быстрым и удобным. Встроенный кард-ридер расширяет возможности обмена информацией. Защита данных на уровне — благодаря сканеру отпечатка пальца. Всё это заключено в корпус из пластика. Windows 11 Home обеспечивает комфортную и интуитивную работу. Весит ноутбук 3,6 кг — для такой конфигурации это серьёзный аппарат для настоящих профессионалов.
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048)