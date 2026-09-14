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Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048)

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Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 1
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 2
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 3
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 4
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 5
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 6
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 7
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 8
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 9
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Raider 18 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 1
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 2
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 3
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 4
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 5
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 6
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 7
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 8
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 9
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
391 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733979
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 18 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
6.63

Описание товара Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048)

MSI создаёт ноутбук, который впечатляет своей мощностью и возможностями. Огромный 18-дюймовый экран с потрясающим разрешением 3840x2400 подарит невероятные визуальные эмоции и идеально подойдёт для работы с графикой или просмотра фильмов. 24-ядерный процессор Intel и 32 Гб оперативной памяти легко справятся с любой задачей, от профессиональных приложений до современных игр. 16 Гб видеопамяти гарантируют отличную работу с ресурсоёмкими программами. Просторный SSD на 2048 Гб позволит хранить все ваши проекты и любимые файлы. Современный Bluetooth v5.4 делает обмен данными быстрым и удобным. Встроенный кард-ридер расширяет возможности обмена информацией. Защита данных на уровне — благодаря сканеру отпечатка пальца. Всё это заключено в корпус из пластика. Windows 11 Home обеспечивает комфортную и интуитивную работу. Весит ноутбук 3,6 кг — для такой конфигурации это серьёзный аппарат для настоящих профессионалов.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 18 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI создаёт ноутбук, который впечатляет своей мощностью и возможностями. Огромный 18-дюймовый экран с потрясающим разрешением 3840x2400 подарит невероятные визуальные эмоции и идеально подойдёт для работы с графикой или просмотра фильмов. 24-ядерный процессор Intel и 32 Гб оперативной памяти легко справятся с любой задачей, от профессиональных приложений до современных игр. 16 Гб видеопамяти гарантируют отличную работу с ресурсоёмкими программами. Просторный SSD на 2048 Гб позволит хранить все ваши проекты и любимые файлы. Современный Bluetooth v5.4 делает обмен данными быстрым и удобным. Встроенный кард-ридер расширяет возможности обмена информацией. Защита данных на уровне — благодаря сканеру отпечатка пальца. Всё это заключено в корпус из пластика. Windows 11 Home обеспечивает комфортную и интуитивную работу. Весит ноутбук 3,6 кг — для такой конфигурации это серьёзный аппарат для настоящих профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/3.6kg (9S7-182462-1048) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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