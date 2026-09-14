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Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083)

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Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 1
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 2
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 3
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 4
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 5
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 6
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 7
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 8
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 9
Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Stealth 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 1
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 2
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 3
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 4
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 5
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 6
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 7
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 8
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 9
  • Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
381 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733977
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
5.79

Описание товара Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083)

MSI представляет ноутбук для амбициозных задач и современных развлечений. Большой 18-дюймовый экран с потрясающим разрешением 3840x2400 подарит яркие детали и широкий обзор — приятно смотреть фильмы, работать с графикой и играть. Мощный 24-ядерный процессор Intel, внушительные 32 Гб оперативной памяти и видеопамять 16 Гб позволяют запускать самые требовательные приложения и многозадачность без задержек. SSD на 2048 Гб — место хватит и для работы, и для всей личной коллекции файлов. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а встроенный кард-ридер помогает легко переносить медиа. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в любое время суток. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современных устройств. Ноутбук весит 2,89 кг — это ощутимый, но оправданный вес для такой мощности и диагонали. Работает под управлением Windows 11 Home, сразу готов к задачам и развлечениям. Bluetooth версии v5.4 — для быстрой связи с аксессуарами без проводов.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет ноутбук для амбициозных задач и современных развлечений. Большой 18-дюймовый экран с потрясающим разрешением 3840x2400 подарит яркие детали и широкий обзор — приятно смотреть фильмы, работать с графикой и играть. Мощный 24-ядерный процессор Intel, внушительные 32 Гб оперативной памяти и видеопамять 16 Гб позволяют запускать самые требовательные приложения и многозадачность без задержек. SSD на 2048 Гб — место хватит и для работы, и для всей личной коллекции файлов. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а встроенный кард-ридер помогает легко переносить медиа. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в любое время суток. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современных устройств. Ноутбук весит 2,89 кг — это ощутимый, но оправданный вес для такой мощности и диагонали. Работает под управлением Windows 11 Home, сразу готов к задачам и развлечениям. Bluetooth версии v5.4 — для быстрой связи с аксессуарами без проводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Stealth 18 HX A2WI-083RU Intel Core Ultra 9 290HX Plus/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (150W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Black/2.89kg (9S7-183341-083) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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