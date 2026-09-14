Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017)
Ноутбук MSI – это идеальное сочетание производительности и современного дизайна, созданное для удовлетворения потребностей как профессионалов, так и геймеров. С весом всего 1,95 кг, он легко переносим, что делает его отличным выбором для людей, ведущих активный образ жизни. С экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей данный ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение. Использование матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и отличную цветопередачу, что крайне важно для работы с графикой и мультимедиа. Ноутбук оснащен мощным процессором Intel с восемью ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Поддержка оперативной памяти типа DDR5 объемом 16 Гб позволяет ноутбуку справляться с самыми требовательными приложениями и играми. Видеокарта с 8 Гб видеопамяти дает возможность насладиться современными игровыми проектами и работать с графикой на профессиональном уровне. Дискретная видеокарта позволяет более эффективно обрабатывать графические задачи, что делает устройство универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 512 Гб, обеспечивающим быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения файлов и данных. Корпус изготовлен из качественного пластика, что обеспечивает надежность конструкции при сохранении легкости устройства. Элегантный серый цвет корпуса придаёт ноутбуку стильный и современный вид. Этот ноутбук MSI станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное и стильное устройство для работы, учебы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-017XRU Intel Core 5 210H/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-017)