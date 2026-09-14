Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014)
Ноутбук MSI представляет собой производительное устройство, которое идеально подходит для широкого спектра задач — от работы до развлечений. Он оборудован экраном с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и чёткое изображение благодаря IPS-матрице. Это позволяет наслаждаться насыщенными цветами и широкими углами обзора, что делает его отличным выбором для мультимедийных задач и работы с графикой. В основе ноутбука лежит мощный 10-ядерный процессор от Intel, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу даже под нагрузкой. Устройство оснащено дискретной видеокартой с 8 ГБ видеопамяти, что позволяет уверенно справляться с графически насыщенными приложениями и играми. Ноутбук имеет элегантный серый корпус из пластика, который придаёт устройству современный и стильный вид. Весит ноутбук всего 1,95 кг, что делает его удобным для мобильного использования и переноски. Внутри ноутбук использует оперативную память DDR5, что гарантирует быструю и эффективную обработку данных. Отсутствие предварительно установленной операционной системы предоставляет пользователю возможность выбора ОС по собственному предпочтению. Этот универсальный ноутбук от бренда MSI без оптического привода сосредоточен на обеспечении максимальной мобильности и производительности, что делает его отличным выбором для современных пользователей, которым важна как мощность, так и комфорт.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WF-014XRU Intel Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.95kg (9S7-15T121-014)