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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815)

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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733968
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815)

**Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 14?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core 7 150U с базовой частотой 1,8 ГГц и максимальной частотой 5,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 14 дюймов, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам чёткое и яркое изображение. IPS-матрица обеспечивает хорошие углы обзора. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика и вес всего 1,5 кг делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Универсальность:** кардридер microSD и сетевой интерфейс RJ-45 расширяют возможности подключения различных устройств. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для работы с графикой и просмотра видео; * русская раскладка клавиатуры — удобно для повседневного использования; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком MSI Modern 14 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и мощный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 14?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core 7 150U с базовой частотой 1,8 ГГц и максимальной частотой 5,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 14 дюймов, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам чёткое и яркое изображение. IPS-матрица обеспечивает хорошие углы обзора. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика и вес всего 1,5 кг делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Универсальность:** кардридер microSD и сетевой интерфейс RJ-45 расширяют возможности подключения различных устройств. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для работы с графикой и просмотра видео; * русская раскладка клавиатуры — удобно для повседневного использования; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком MSI Modern 14 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и мощный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы


Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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