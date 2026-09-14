Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815)
**Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 14?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core 7 150U с базовой частотой 1,8 ГГц и максимальной частотой 5,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 14 дюймов, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам чёткое и яркое изображение. IPS-матрица обеспечивает хорошие углы обзора. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика и вес всего 1,5 кг делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Универсальность:** кардридер microSD и сетевой интерфейс RJ-45 расширяют возможности подключения различных устройств. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для работы с графикой и просмотра видео; * русская раскладка клавиатуры — удобно для повседневного использования; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком MSI Modern 14 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и мощный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-815XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-815)