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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816)

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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 260 руб. 
Начислим 1093 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816)
68 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х8
Вес, кг.
2.55

Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816)

**Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 14?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core i5-120U с базовой частотой 1,4 ГГц и максимальной частотой 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех необходимых файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (FHD), матрицей IPS и матовой поверхностью обеспечит чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,5 кг и стильный серебристый корпус из пластика делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе вне офиса. * **Универсальность:** кардридер microSD и сетевой интерфейс RJ-45 расширяют возможности подключения внешних устройств и обеспечивают стабильное соединение с сетью. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для комфортной работы с графикой и просмотра видео; * русская раскладка клавиатуры — удобство при наборе текста; * отсутствие предустановленной операционной системы — возможность выбрать и установить ОС по своему вкусу. С ноутбуком MSI Modern 14 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 14?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core i5-120U с базовой частотой 1,4 ГГц и максимальной частотой 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех необходимых файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (FHD), матрицей IPS и матовой поверхностью обеспечит чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,5 кг и стильный серебристый корпус из пластика делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе вне офиса. * **Универсальность:** кардридер microSD и сетевой интерфейс RJ-45 расширяют возможности подключения внешних устройств и обеспечивают стабильное соединение с сетью. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для комфортной работы с графикой и просмотра видео; * русская раскладка клавиатуры — удобство при наборе текста; * отсутствие предустановленной операционной системы — возможность выбрать и установить ОС по своему вкусу. С ноутбуком MSI Modern 14 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816) - стоимость товара 68260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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