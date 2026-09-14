Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816)
**Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 14?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор Intel Core i5-120U с базовой частотой 1,4 ГГц и максимальной частотой 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех необходимых файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (FHD), матрицей IPS и матовой поверхностью обеспечит чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,5 кг и стильный серебристый корпус из пластика делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе вне офиса. * **Универсальность:** кардридер microSD и сетевой интерфейс RJ-45 расширяют возможности подключения внешних устройств и обеспечивают стабильное соединение с сетью. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для комфортной работы с графикой и просмотра видео; * русская раскладка клавиатуры — удобство при наборе текста; * отсутствие предустановленной операционной системы — возможность выбрать и установить ОС по своему вкусу. С ноутбуком MSI Modern 14 вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.5kg (9S7-14S113-816)