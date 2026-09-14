Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0)

**Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W: стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S14?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 258V с частотой до 4,8 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,2 кг и диагональ экрана 14 дюймов делают ноутбук удобным для переноски. * **Стильный дизайн:** скандинавский белый цвет и алюминиевый корпус придают устройству элегантный вид. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Windows 11 Home; * интегрированная графика Intel Arc 140V; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (72 Вт·ч). Клавиатура с русской раскладкой сделает набор текста приятным и удобным. С ASUS Zenbook S14 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!