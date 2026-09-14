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Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0)

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Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 1
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 2
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 3
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 4
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 5
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 6
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 7
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 8
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 9
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 10
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS Zenbook S1
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
171 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733962
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS Zenbook S1
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
72 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х29х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0)

**Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W: стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S14?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 258V с частотой до 4,8 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,2 кг и диагональ экрана 14 дюймов делают ноутбук удобным для переноски. * **Стильный дизайн:** скандинавский белый цвет и алюминиевый корпус придают устройству элегантный вид. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Windows 11 Home; * интегрированная графика Intel Arc 140V; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (72 Вт·ч). Клавиатура с русской раскладкой сделает набор текста приятным и удобным. С ASUS Zenbook S14 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS Zenbook S1
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
72 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W: стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S14?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 258V с частотой до 4,8 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,2 кг и диагональ экрана 14 дюймов делают ноутбук удобным для переноски. * **Стильный дизайн:** скандинавский белый цвет и алюминиевый корпус придают устройству элегантный вид. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Windows 11 Home; * интегрированная графика Intel Arc 140V; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (72 Вт·ч). Клавиатура с русской раскладкой сделает набор текста приятным и удобным. С ASUS Zenbook S14 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!
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Отзывы


Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg (90NB14F2-M002F0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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