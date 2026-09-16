Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0)
**Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S16?** * **Высокая производительность:** 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 с частотой до 5 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркие и насыщенные цвета, а также плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,5 кг и диагональ экрана 16 дюймов делают этот ноутбук удобным для переноски. * **Удобство использования:** клавиатура с русской раскладкой и кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) делают работу с устройством ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * глянцевая поверхность экрана; * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon 880M; * операционная система Windows 11 Home; * прочный корпус из алюминия; * энергоёмкий аккумулятор (83 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook S16 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!
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Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/32Gb (soldered D5)//SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/Grey/1.5kg (90NB17H5-M00CL0)