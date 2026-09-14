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Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0)

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Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733959
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0)

**Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook S16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook S16?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица обеспечат комфорт при работе в любых условиях освещения. * **Компактность и стиль:** вес ноутбука всего 1,7 кг, а корпус из алюминия и пластика выглядит стильно и современно. Серый цвет корпуса подойдёт для любого образа. **Дополнительные преимущества:** * цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M, которая выделит необходимую видеопамять из оперативной; * энергоёмкий аккумулятор (70 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook S16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook S16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook S16?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица обеспечат комфорт при работе в любых условиях освещения. * **Компактность и стиль:** вес ноутбука всего 1,7 кг, а корпус из алюминия и пластика выглядит стильно и современно. Серый цвет корпуса подойдёт для любого образа. **Дополнительные преимущества:** * цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M, которая выделит необходимую видеопамять из оперативной; * энергоёмкий аккумулятор (70 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook S16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 AMD Ryzen 7 260/32Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB16F1-M00ES0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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