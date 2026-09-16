Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0)
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,75 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и матовой поверхностью позволит насладиться красочной картинкой без бликов. * **Комфортная работа с текстом и цифрами:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном чёрном цвете; * поддержка сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * оперативная память DDR5 с частотой 4800 МГц и объёмом 16 ГБ для быстрой обработки данных; * энергоёмкий аккумулятор (48 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX3050 4Gb (75W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (90NR0QE7-M001A0)