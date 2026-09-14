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Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD)

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Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733957
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.86

Описание товара Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD)

Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD)

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte AERO X16 3TH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3THK3KZC93AD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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