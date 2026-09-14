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Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD)

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Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733956
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.88

Описание товара Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD)

**Игровой ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Gigabyte AERO X16 3VH — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам невероятно реалистичную графику и плавную анимацию. * **Потрясающее качество изображения:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым кадром. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Оперативная память DDR5:** 16 ГБ оперативной памяти с частотой 5600 МГц обеспечат быструю работу многозадачного режима. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус весом всего 1,9 кг в сером цвете; * удобная клавиатура с русской раскладкой; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte AERO X16 3VH вы получите не только мощный инструмент для игр, но и надёжного помощника в работе и творчестве. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте лучшее!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero X16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Gigabyte AERO X16 3VH — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам невероятно реалистичную графику и плавную анимацию. * **Потрясающее качество изображения:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым кадром. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Оперативная память DDR5:** 16 ГБ оперативной памяти с частотой 5600 МГц обеспечат быструю работу многозадачного режима. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус весом всего 1,9 кг в сером цвете; * удобная клавиатура с русской раскладкой; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte AERO X16 3VH вы получите не только мощный инструмент для игр, но и надёжного помощника в работе и творчестве. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте лучшее!
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Ноутбук Gigabyte AERO X16 3VH AMD Ryzen 7 260/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Space Gray/1.9kg (3VHK3KZC93AD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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