Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618)
MSI Katana 17 B2RVEK 9S7-17L591-1618 — игровой ноутбук MSI с большим 17.3-дюймовым экраном для учебы, офиса, дома и современных игр. Это игровой ноутбук Katana 17 и ноутбук игровой MSI из категории игровые ноутбуки RTX: модель подойдет студентам, школьникам, фрилансерам и тем, кто хочет один универсальный ноутбук для документов, 1С, интернета, фильмов и вечернего гейминга. Производительность обеспечивает Intel Core 5 210H в связке с 16 ГБ оперативной памяти и SSD 1 ТБ, поэтому система быстро загружается, а работать с браузером, таблицами, офисными программами и несколькими задачами одновременно комфортно. Такой игровой ноутбук 16 ГБ и ноутбук игровой 1ТБ удобен для хранения учебных файлов, проектов, фильмов и библиотеки игр. Дискретная NVIDIA GeForce RTX 4050 относит модель к сегменту игровых ноутбуков GeForce RTX и подходит для игр, графики и монтажа видео. Экран 17.3" IPS Full HD 1920x1080 с частотой 144 Гц дает четкую картинку и плавное изображение в динамичных сценах. Такой игровой ноутбук 144 Гц и игровой ноутбук 17 дюймов удобен не только для игр, но и для фильмов, онлайн-уроков и работы из дома. Большая диагональ помогает комфортнее работать с документами и несколькими окнами, а формат без ОС позволяет установить привычную систему под свои задачи. MSI Katana 17 B2RVEK подойдет тем, кто хочет купить игровой ноутбук MSI Katana 17 с RTX 4050, 16 ГБ памяти и SSD 1 ТБ без переплаты за лишнее. Это надежный вариант для повседневной работы, учебы, общения, мультимедиа и игр, когда нужен игровой ноутбук MSI 17.3 с понятной конфигурацией и хорошим запасом производительности.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1618)