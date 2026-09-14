Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US)
**Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 7 2-in-1: стиль и высокая производительность** Откройте для себя безграничные возможности с ноутбуком-трансформером Lenovo Yoga 7! Устройство идеально подойдёт как для работы, так и для развлечений. **Почему стоит выбрать Lenovo Yoga 7?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 226V с 8 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Яркий и чёткий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и детализированным изображением. Глянцевая поверхность экрана добавляет эстетическую привлекательность. * **Универсальность использования:** благодаря возможности трансформации устройство может служить как традиционным ноутбуком, так и планшетом — это удобно для презентаций, просмотра мультимедиа и работы в разных условиях. * **Удобство работы:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным, а сенсорный экран расширит возможности взаимодействия с устройством. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия не только выглядит элегантно, но и обеспечивает долговечность. Вес ноутбука всего 1,92 кг — его удобно брать с собой в поездки и на работу. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc 130V; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * кардридер для microSD; * предустановленная операционная система Windows 11 Home. Lenovo Yoga 7 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и функциональности. С этим ноутбуком-трансформером вы сможете эффективно решать рабочие задачи и наслаждаться мультимедийным контентом.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 2-in-1 16ILL10 Intel Core Ultra 5 226V/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.92kg (83JT0000US)