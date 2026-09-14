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Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK)

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Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook X Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 3
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  • Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 5
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  • Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733948
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook X Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, г.
980

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK)

**Ноутбук Huawei MateBook X Pro — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook X Pro — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook X Pro?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H с частотой до 4,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей (3.1K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Удобство использования:** сенсорный экран позволяет управлять ноутбуком интуитивно и легко. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1 кг — возьмите ноутбук с собой куда угодно! * **Стильный дизайн:** корпус из алюминия и элегантный синий цвет (Morandi Blue) сделают ваш ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc Graphics; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * русская раскладка клавиатуры. С ноутбуком Huawei MateBook X Pro вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести устройство, которое сочетает в себе стиль, производительность и удобство!

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook X Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Huawei MateBook X Pro — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook X Pro — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook X Pro?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H с частотой до 4,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей (3.1K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Удобство использования:** сенсорный экран позволяет управлять ноутбуком интуитивно и легко. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1 кг — возьмите ноутбук с собой куда угодно! * **Стильный дизайн:** корпус из алюминия и элегантный синий цвет (Morandi Blue) сделают ваш ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc Graphics; * два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * русская раскладка клавиатуры. С ноутбуком Huawei MateBook X Pro вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести устройство, которое сочетает в себе стиль, производительность и удобство!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook X Pro Intel Core Ultra 7 155H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/3.1K/3120x2080/120Hz/NoOS/Morandi Blue/1kg (53014MTK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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