Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD)
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? Gigabyte Gaming A16 GA65H — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,75 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам потрясающую графику и плавную анимацию. * **Быстрый запуск и работа:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться детализированной картинкой и плавным изображением. * **Матовая поверхность экрана:** избавит от бликов и отражений, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц для быстрой работы с несколькими приложениями одновременно. * Сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети. * Лёгкий и стильный корпус чёрного цвета, вес — всего 2,2 кг. * Русская раскладка клавиатуры. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte Gaming A16 GA65H вы получите не только мощный игровой инструмент, но и надёжного помощника для работы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA65H AMD Ryzen 7 170/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.2kg (5VHP3KZ893SD)