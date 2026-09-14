Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R8TC AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R8TC AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.001)
**Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R8TC — стиль и производительность в лёгком корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Swift Air 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Swift Air 16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 5 330 обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят справляться с требовательными задачами без замедлений. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даст возможность хранить большое количество файлов и приложений, а также ускорит загрузку операционной системы и программ. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,1 кг позволяет всегда брать ноутбук с собой — он не займёт много места в сумке и не добавит лишнего веса. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С Acer Swift Air 16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы, просмотра фильмов и игр. Не упустите шанс приобрести стильный и мощный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R8TC AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.1kg (NX.DJBCD.001)