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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD)

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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming A16 PRO
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
231 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733941
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A16 PRO
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х32х9
Вес, кг.
3.93

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD)

**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH! Этот мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и безупречное качество изображения. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H обеспечит быструю и стабильную работу даже самых требовательных приложений и игр. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с множеством приложений одновременно без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичное изображение и плавную анимацию в играх. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться яркими и чёткими изображениями. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и компактный размер (вес всего 2,3 кг) сделают этот ноутбук вашим надёжным спутником в любых путешествиях. С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH вы получите не просто устройство, а настоящего помощника в мире игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите качество и производительность!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Gaming A16 PRO
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH! Этот мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и безупречное качество изображения. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H обеспечит быструю и стабильную работу даже самых требовательных приложений и игр. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с множеством приложений одновременно без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичное изображение и плавную анимацию в играх. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться яркими и чёткими изображениями. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и компактный размер (вес всего 2,3 кг) сделают этот ноутбук вашим надёжным спутником в любых путешествиях. С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH вы получите не просто устройство, а настоящего помощника в мире игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите качество и производительность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5080 16Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DYHG5KZCC4SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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