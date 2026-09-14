Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD)
**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH! Этот мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокую производительность и безупречное качество изображения. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H обеспечит быструю и стабильную работу даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с несколькими приложениями одновременно без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Превосходная графика:** видеокарта RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти подарит вам невероятно реалистичное изображение и плавную анимацию. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит вам насладиться каждым кадром. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и компактный размер (вес всего 2,3 кг) сделают этот ноутбук вашим надёжным спутником в любых путешествиях. С ноутбуком Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH вы получите не просто устройство для работы и развлечений, а настоящего мощного помощника, который справится с любыми задачами!
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.3kg (DXHG4KZCC4SD)