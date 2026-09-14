Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) черный
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Характеристики
Описание товара Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision с детектором кариеса (комплект) черный
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 Vision Black предназначена для эффективного ежедневного ухода за полостью рта и сочетает современный функционал с удобной эргономикой. Модель выполнена в черном цвете и относится к звуковому типу, обеспечивая до 22800 движений в минуту. Такая частота колебаний помогает тщательно удалять налет, мягко очищать эмаль и поддерживать здоровье десен без излишнего давления. Устройство оснащено системой Plaque Detector, которая помогает выявлять зоны с недостаточной очисткой и делает процесс ухода более контролируемым. Щетка подходит для регулярного использования благодаря сбалансированной мощности и продуманной конструкции. Защита корпуса по стандарту IPX8 обеспечивает устойчивость к влаге и безопасную эксплуатацию в условиях ванной комнаты. Среднее время автономной работы достигает до 120 дней, что позволяет использовать щетку длительное время без частой подзарядки. Это делает модель удобной как для дома, так и для поездок. В комплект входят держатель, кабель для зарядки, насадки, защитная крышка, руководство пользователя и система Plaque Detector. Все элементы рассчитаны на комфортное ежедневное использование. Габариты устройства составляют 23.8 см по высоте, 2.95 см по ширине и 2.86 см по глубине. Номинальный вес 0.14 кг обеспечивает легкость и удобство при чистке зубов. Конструкция корпуса продумана таким образом, чтобы щетка надежно лежала в руке и не выскальзывала во время использования.
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