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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733918
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние, 733918

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Уценка
Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 070 руб.  5 580 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние
3 070 руб. -45%
5 580 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
DEGRADED GREY
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
DEGRADED GREY
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Франция
Описание
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) хорошее состояние – стоимость товара 3070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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