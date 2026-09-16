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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733911
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние, 733911

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Уценка
Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 5
  • Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green &amp; Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 760 руб.  8 650 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние
4 760 руб. -45%
8 650 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
зеленый
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
18х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, пыльник, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
зеленый
Страна производитель
Испания
Описание
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, коробка, чехол, пыльник, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские VIVIENNE Green & Crystal GGB-00000006506-7 хорошее состояние - купить по цене 4760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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