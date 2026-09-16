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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733909
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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние, 733909

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Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 130 руб.  7 510 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733909
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние
4 130 руб. -45%
7 510 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Calvin Klein
Тип товара
Очки
Frame Color Code
400
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Calvin Klein
Тип товара
Очки
Frame Color Code
400
Материал
металл, пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Италия
Описание
Причина уценки: витринный образец, потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CKJ23622S BLUE CKL-2236225320400 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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