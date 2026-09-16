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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733908
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние, 733908

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Уценка
Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
6 640 руб.  12 070 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние
6 640 руб. -45%
12 070 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Hilfiger
Тип товара
Очки
Frame Color Code
05L
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, потёртости на защитном чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, защитный чехол, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tommy Hilfiger
Тип товара
Очки
Frame Color Code
05L
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец, потёртости на защитном чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, защитный чехол, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Tommy Hilfiger TH 1894/S Havana 2 (20490305L54HA) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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