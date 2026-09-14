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Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный

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Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733902
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Характеристики

Бренд
Karcher
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1000
Объем бака
20
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
384х365х524 мм
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Нет
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
5
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
53х40х40
Вес, кг.
9.6

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный

Пылесос влажной и сухой уборки, который идет еще дальше – ограниченная серия черного WD 4 S Go!Further из 35 % переработанного пластика с эксклюзивными аксессуарами обеспечивает лучшие результаты уборки и высокий уровень комфорта. WD 4 S Go!Further с насадкой для автомобиля и комплект насадок-щеток отличается высокой мощностью всасывания и экономия энергии (потребляемая мощность лишь 1100 Вт): пылесос влажной и сухой уборки WD 4 S Go!Further, оптимально сочетающийся с всасывающим шлангом и насадкой для пола, гарантирует превосходные результаты уборки. Аппарат оснащен 20-литровым ударопрочным мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, насадкой для пола со вставками, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет легко и быстро вынимать фильтр, не контактируя с грязью, а функция выдувания – удалять загрязнения из мест, не позволяющих собирать их пылесосом. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который компактно закрепляется на корпусе аппарата для хранения. Насадка для пола и удлинительные трубки быстро и легко закрепляются на отбойнике пылесоса.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 4 S 1100Вт (уборка: сухая/влажная) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1000
Объем бака
20
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
384х365х524 мм
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Нет
Функция выдувания
Да
Развернуть
Длина сетевого кабеля
5
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Румыния
Описание
Пылесос влажной и сухой уборки, который идет еще дальше – ограниченная серия черного WD 4 S Go!Further из 35 % переработанного пластика с эксклюзивными аксессуарами обеспечивает лучшие результаты уборки и высокий уровень комфорта. WD 4 S Go!Further с насадкой для автомобиля и комплект насадок-щеток отличается высокой мощностью всасывания и экономия энергии (потребляемая мощность лишь 1100 Вт): пылесос влажной и сухой уборки WD 4 S Go!Further, оптимально сочетающийся с всасывающим шлангом и насадкой для пола, гарантирует превосходные результаты уборки. Аппарат оснащен 20-литровым ударопрочным мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, насадкой для пола со вставками, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет легко и быстро вынимать фильтр, не контактируя с грязью, а функция выдувания – удалять загрязнения из мест, не позволяющих собирать их пылесосом. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который компактно закрепляется на корпусе аппарата для хранения. Насадка для пола и удлинительные трубки быстро и легко закрепляются на отбойнике пылесоса.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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