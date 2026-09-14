Строительный пылесос DeWalt DXV34PTA 1200Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733898
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Характеристики
Бренд
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
34
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая и влажная
Габариты без упаковки
470x 450x 570 мм
Длина всасывающего шланга, м
2.1
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
3
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х40х40
Вес, кг.
10.7
Описание товара Строительный пылесос DeWalt DXV34PTA 1200Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый
Пылесос DeWALT DXV34PTA идеально подходит для чистки мастерских и строительных площадок. Он функционирует в режимах как сухой, так и влажной уборки, а также способен собирать жидкости. На его корпусе имеется розетка для подключения электроинструмента, что позволяет прибору продолжать работу еще 15 секунд после отключения инструмента, обеспечивая полное удаление мусора. Ударопрочная конструкция, комфортная ручка из высококачественного пластика и маневренные колеса делают этот аппарат подходящим для использования на стройплощадке.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
34
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая и влажная
Габариты без упаковки
470x 450x 570 мм
Длина всасывающего шланга, м
2.1
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
3
Развернуть
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Страна производитель
Китай
Пылесос DeWALT DXV34PTA идеально подходит для чистки мастерских и строительных площадок. Он функционирует в режимах как сухой, так и влажной уборки, а также способен собирать жидкости. На его корпусе имеется розетка для подключения электроинструмента, что позволяет прибору продолжать работу еще 15 секунд после отключения инструмента, обеспечивая полное удаление мусора. Ударопрочная конструкция, комфортная ручка из высококачественного пластика и маневренные колеса делают этот аппарат подходящим для использования на стройплощадке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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