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Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0" WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0" WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20)

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Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 10
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 10
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0&quot; WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733885
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0" WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20)

Ноутбук Asus — это мощное устройство, созданное для самых требовательных пользователей, которым нужны высокие характеристики и стильный дизайн. Синий цвет корпуса придает ему современный и элегантный вид, а конструкция из качественного пластика обеспечивает легкость и надежность, при общем весе в 2,6 кг. С большим экраном диагональю 18,4 дюйма и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство предлагает четкое и насыщенное изображение. Благодаря матрице IPS пользователи смогут наслаждаться яркими цветами и широкими углами обзора, что делает ноутбук идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, что будет особенно полезно для геймеров и любителей фильмов. Под капотом этого ноутбука находится мощный 8-ядерный процессор с частотой 3,8 ГГц, способный справиться с любыми задачами, от тяжелых вычислений до многозадачности. В сочетании с оперативной памятью типа DDR5, устройство гарантирует быструю и плавную работу даже при максимальных нагрузках. Высокоскоростной SSD накопитель обеспечивает молниеносный доступ к данным и быстрый запуск приложений. Кроме того, наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения, что является дополнительным удобством для пользователей, работающих в пути или поздно вечером. Этот ноутбук Asus идет без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора подходящей программы для его личных или профессиональных нужд. В целом, это устройство является отличным сочетанием производительности, качества и современного дизайна, подходящее для профессионалов и энтузиастов, ищущих надежный инструмент для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0" WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное устройство, созданное для самых требовательных пользователей, которым нужны высокие характеристики и стильный дизайн. Синий цвет корпуса придает ему современный и элегантный вид, а конструкция из качественного пластика обеспечивает легкость и надежность, при общем весе в 2,6 кг. С большим экраном диагональю 18,4 дюйма и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство предлагает четкое и насыщенное изображение. Благодаря матрице IPS пользователи смогут наслаждаться яркими цветами и широкими углами обзора, что делает ноутбук идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, что будет особенно полезно для геймеров и любителей фильмов. Под капотом этого ноутбука находится мощный 8-ядерный процессор с частотой 3,8 ГГц, способный справиться с любыми задачами, от тяжелых вычислений до многозадачности. В сочетании с оперативной памятью типа DDR5, устройство гарантирует быструю и плавную работу даже при максимальных нагрузках. Высокоскоростной SSD накопитель обеспечивает молниеносный доступ к данным и быстрый запуск приложений. Кроме того, наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения, что является дополнительным удобством для пользователей, работающих в пути или поздно вечером. Этот ноутбук Asus идет без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора подходящей программы для его личных или профессиональных нужд. В целом, это устройство является отличным сочетанием производительности, качества и современного дизайна, подходящее для профессионалов и энтузиастов, ищущих надежный инструмент для работы и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8156 AMD Ryzen 7 260 3.8GHz/DDR5 32GB/1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD/ 18.0" WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10/No OS/Quiet Blue/2.6 kg (90NB15P1-M00B20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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