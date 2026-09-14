Top.Mail.Ru
The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) - фото 1
The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) - фото 2
The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 3
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) - фото 1
  • The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) - фото 2
  • The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733884
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478084850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 3
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A Beginning, Happiness Is A Warm Gun, Helter Skelter, Mean Mr Mustard, Polythene Pam, Glass Onion, Junk, Piggies, Honey Pie, Don't Pass Me By, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Good Night, Cry Baby Cry, Blackbird, Sexy Sadie, While My Guitar Gently Weeps, Hey Jude, Not Guilty, Mother Nature's Son, Glass Onion, Rocky Raccoon, What's The New Mary Jane, Step Inside Love/Los Paranoias, I'm So Tired, I Will, Why Don't We Do It In The Road, Julia, I've Got A Feeling, She Came In Through The Bathroom Window, Dig A P
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) виниловая пластинка

The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".



Теги товара: The Beatles

Отзывы о товаре The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478084850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 3
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A Beginning, Happiness Is A Warm Gun, Helter Skelter, Mean Mr Mustard, Polythene Pam, Glass Onion, Junk, Piggies, Honey Pie, Don't Pass Me By, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Good Night, Cry Baby Cry, Blackbird, Sexy Sadie, While My Guitar Gently Weeps, Hey Jude, Not Guilty, Mother Nature's Son, Glass Onion, Rocky Raccoon, What's The New Mary Jane, Step Inside Love/Los Paranoias, I'm So Tired, I Will, Why Don't We Do It In The Road, Julia, I've Got A Feeling, She Came In Through The Bathroom Window, Dig A P
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".


Теги товара: The Beatles
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beatles - Anthology 3 (0602478084850) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...