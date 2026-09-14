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Характеристики
Мощность всасывания
28 000 Па
Емкость пылесборника
0.24 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733874
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Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE)
Роботы-пылесосы Trouver – это современные устройства для поддержания чистоты в вашем доме. Они оснащены мощным литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Стильный белый корпус с шириной 350 мм позволяет роботу-пылесосу легко маневрировать по всему дому, достигая даже самых труднодоступных мест.
Одной из ключевых особенностей пылесосов Trouver является станция самоочистки. Эта удобная функция позволяет забыть о необходимости регулярного очищения пылесборника: с объемом в 3200 мл он способен собирать пыль и мусор в течение длительного времени. Станция также отличается компактными размерами – всего 340 мм в ширину.
Роботы-пылесосы Trouver поддерживают как сухую, так и влажную уборку, что делает их универсальными помощниками в повседневной жизни. В комплект поставки входит одна насадка, специализирующаяся на максимально эффективном сборе грязи и пыли с различных типов напольных покрытий.
Эти роботы-пылесосы сочетают в себе передовые технологии, надежность и стильный дизайн, делая уборку вашего дома легкой и эффективной.
Роботы-пылесосы Trouver – это современные устройства для поддержания чистоты в вашем доме. Они оснащены мощным литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Стильный белый корпус с шириной 350 мм позволяет роботу-пылесосу легко маневрировать по всему дому, достигая даже самых труднодоступных мест.
Одной из ключевых особенностей пылесосов Trouver является станция самоочистки. Эта удобная функция позволяет забыть о необходимости регулярного очищения пылесборника: с объемом в 3200 мл он способен собирать пыль и мусор в течение длительного времени. Станция также отличается компактными размерами – всего 340 мм в ширину.
Роботы-пылесосы Trouver поддерживают как сухую, так и влажную уборку, что делает их универсальными помощниками в повседневной жизни. В комплект поставки входит одна насадка, специализирующаяся на максимально эффективном сборе грязи и пыли с различных типов напольных покрытий.
Эти роботы-пылесосы сочетают в себе передовые технологии, надежность и стильный дизайн, делая уборку вашего дома легкой и эффективной.
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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