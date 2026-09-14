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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE)

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
28 000 Па
Емкость пылесборника
0.24 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733874
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность всасывания
28 000 Па
Емкость пылесборника
0.24 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
Робот-пылесос — 1 шт.Базовая станция — 1 шт.Пластина для увеличения рампы базовой станции — 1 шт. (установить перед использованием)Роликовая швабра — 1 шт. (установлена)Основная щетка — 1 шт. (установлена)Боковая щетка — 1 шт. (установлена)Мешок для пыли — 1 шт. (установлен)Фильтр контейнера для пыли — 1 шт. (установлен)Моечная панель — 1 шт. (установлена)Мешок для пыли — 1 шт. (установлен)Защитное средство от накипи — 1 шт. (установлено)Руководство пользователя — 1 шт.
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х43х39
Вес, кг.
13.32

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE)

Роботы-пылесосы Trouver – это современные устройства для поддержания чистоты в вашем доме. Они оснащены мощным литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Стильный белый корпус с шириной 350 мм позволяет роботу-пылесосу легко маневрировать по всему дому, достигая даже самых труднодоступных мест. Одной из ключевых особенностей пылесосов Trouver является станция самоочистки. Эта удобная функция позволяет забыть о необходимости регулярного очищения пылесборника: с объемом в 3200 мл он способен собирать пыль и мусор в течение длительного времени. Станция также отличается компактными размерами – всего 340 мм в ширину. Роботы-пылесосы Trouver поддерживают как сухую, так и влажную уборку, что делает их универсальными помощниками в повседневной жизни. В комплект поставки входит одна насадка, специализирующаяся на максимально эффективном сборе грязи и пыли с различных типов напольных покрытий. Эти роботы-пылесосы сочетают в себе передовые технологии, надежность и стильный дизайн, делая уборку вашего дома легкой и эффективной.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum S70 Roller White (RLZ12SE)




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Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность всасывания
28 000 Па
Емкость пылесборника
0.24 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
Робот-пылесос — 1 шт.Базовая станция — 1 шт.Пластина для увеличения рампы базовой станции — 1 шт. (установить перед использованием)Роликовая швабра — 1 шт. (установлена)Основная щетка — 1 шт. (установлена)Боковая щетка — 1 шт. (установлена)Мешок для пыли — 1 шт. (установлен)Фильтр контейнера для пыли — 1 шт. (установлен)Моечная панель — 1 шт. (установлена)Мешок для пыли — 1 шт. (установлен)Защитное средство от накипи — 1 шт. (установлено)Руководство пользователя — 1 шт.
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Роботы-пылесосы Trouver – это современные устройства для поддержания чистоты в вашем доме. Они оснащены мощным литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Стильный белый корпус с шириной 350 мм позволяет роботу-пылесосу легко маневрировать по всему дому, достигая даже самых труднодоступных мест. Одной из ключевых особенностей пылесосов Trouver является станция самоочистки. Эта удобная функция позволяет забыть о необходимости регулярного очищения пылесборника: с объемом в 3200 мл он способен собирать пыль и мусор в течение длительного времени. Станция также отличается компактными размерами – всего 340 мм в ширину. Роботы-пылесосы Trouver поддерживают как сухую, так и влажную уборку, что делает их универсальными помощниками в повседневной жизни. В комплект поставки входит одна насадка, специализирующаяся на максимально эффективном сборе грязи и пыли с различных типов напольных покрытий. Эти роботы-пылесосы сочетают в себе передовые технологии, надежность и стильный дизайн, делая уборку вашего дома легкой и эффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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