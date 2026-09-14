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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE)

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 5
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 6
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 7
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 8
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 9
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 10
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 11
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 12
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 13
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 14
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 15
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 16
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 17
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 18
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
30000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
Z-образный маршрут, ручной, точечная уборка, уборка по краям
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
205
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 18
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733871
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
30000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
документация, кабель питания, мешок для пыли х 3 шт, моющее средство, станция самоочистки
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
Z-образный маршрут, ручной, точечная уборка, уборка по краям
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
205
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
416
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х52х51
Вес, кг.
19.36

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE)

Робот-пылесос Trouver — это современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Выполненный в элегантном черном цвете, этот умный помощник впечатлит вас своими мощными характеристиками и функциональностью. Одним из ключевых преимуществ Trouver является его аккумулятор Li-Ion емкостью 6400 мА·ч, обеспечивающий до 205 минут автономной работы. Это делает его идеальным для уборки больших помещений без необходимости частой подзарядки. Время полного заряда составляет 270 минут. Устройство поддерживает как сухую, так и влажную уборку, что позволяет ему эффективно справляться с различными видами загрязнений. С уровнем шума всего 65 дБ, робот работает тихо и не будет беспокоить вас или ваших близких. Trouver оснащен мощной станцией самоочистки с объемом пылесборника 3200 мл, что делает его обслуживание максимально простым и удобным. Также в комплект входит одна насадка для более точной уборки. Для управления устройством можно использовать популярных голосовых помощников, таких как Алиса, Alexa, Google Ассистент и Siri. Робот-пылесос интегрируется в системы умного дома Amazon Alexa, Google Home и Умный дом Яндекса, что позволяет ему стать частью вашего интеллектуального жилища. С шириной самого устройства 350 мм и базовой станции 416 мм, этот робот-пылесос спроектирован так, чтобы идеально вписаться в современный интерьер и обеспечить оптимальную уборку в труднодоступных местах. Робот-пылесос Trouver — это надежный и продвинутый партнер в наведении чистоты, с которым уборка станет легче, чем когда-либо.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
30000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
документация, кабель питания, мешок для пыли х 3 шт, моющее средство, станция самоочистки
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
Z-образный маршрут, ручной, точечная уборка, уборка по краям
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
205
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
416
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Trouver — это современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Выполненный в элегантном черном цвете, этот умный помощник впечатлит вас своими мощными характеристиками и функциональностью. Одним из ключевых преимуществ Trouver является его аккумулятор Li-Ion емкостью 6400 мА·ч, обеспечивающий до 205 минут автономной работы. Это делает его идеальным для уборки больших помещений без необходимости частой подзарядки. Время полного заряда составляет 270 минут. Устройство поддерживает как сухую, так и влажную уборку, что позволяет ему эффективно справляться с различными видами загрязнений. С уровнем шума всего 65 дБ, робот работает тихо и не будет беспокоить вас или ваших близких. Trouver оснащен мощной станцией самоочистки с объемом пылесборника 3200 мл, что делает его обслуживание максимально простым и удобным. Также в комплект входит одна насадка для более точной уборки. Для управления устройством можно использовать популярных голосовых помощников, таких как Алиса, Alexa, Google Ассистент и Siri. Робот-пылесос интегрируется в системы умного дома Amazon Alexa, Google Home и Умный дом Яндекса, что позволяет ему стать частью вашего интеллектуального жилища. С шириной самого устройства 350 мм и базовой станции 416 мм, этот робот-пылесос спроектирован так, чтобы идеально вписаться в современный интерьер и обеспечить оптимальную уборку в труднодоступных местах. Робот-пылесос Trouver — это надежный и продвинутый партнер в наведении чистоты, с которым уборка станет легче, чем когда-либо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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