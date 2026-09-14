Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE)
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum MOBIUS 60 Black (RLV83LE)
Робот-пылесос Trouver — это современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Выполненный в элегантном черном цвете, этот умный помощник впечатлит вас своими мощными характеристиками и функциональностью. Одним из ключевых преимуществ Trouver является его аккумулятор Li-Ion емкостью 6400 мА·ч, обеспечивающий до 205 минут автономной работы. Это делает его идеальным для уборки больших помещений без необходимости частой подзарядки. Время полного заряда составляет 270 минут. Устройство поддерживает как сухую, так и влажную уборку, что позволяет ему эффективно справляться с различными видами загрязнений. С уровнем шума всего 65 дБ, робот работает тихо и не будет беспокоить вас или ваших близких. Trouver оснащен мощной станцией самоочистки с объемом пылесборника 3200 мл, что делает его обслуживание максимально простым и удобным. Также в комплект входит одна насадка для более точной уборки. Для управления устройством можно использовать популярных голосовых помощников, таких как Алиса, Alexa, Google Ассистент и Siri. Робот-пылесос интегрируется в системы умного дома Amazon Alexa, Google Home и Умный дом Яндекса, что позволяет ему стать частью вашего интеллектуального жилища. С шириной самого устройства 350 мм и базовой станции 416 мм, этот робот-пылесос спроектирован так, чтобы идеально вписаться в современный интерьер и обеспечить оптимальную уборку в труднодоступных местах. Робот-пылесос Trouver — это надежный и продвинутый партнер в наведении чистоты, с которым уборка станет легче, чем когда-либо.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
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