Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner G70 Detect (V2515)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания
225 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733866
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Характеристики
Бренд
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,насадка для влажной уборки,щетка с ворсом
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания
225 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х35х29
Вес, кг.
4.9
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner G70 Detect (V2515)
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner G70 Detect (V2515)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий Dreame
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,насадка для влажной уборки,щетка с ворсом
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Потребляемая мощность, Вт
700
Мощность всасывания
225 аВт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner G70 Detect (V2515)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий Dreame
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