Top.Mail.Ru
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания
22000 Па
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733865
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
гибкая
Цвет
черный
Комплектация
насадка для пола и ковров
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания
22000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х39х35
Вес, кг.
8.9

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A)

Вертикальный пылесос Trouver от бренда Dreame — это современное и удобное решение для тщательной уборки вашего дома. Этот стильный черный пылесос оснащен мощным мотором с потребляемой мощностью 450 Вт, который обеспечивает эффективное всасывание для выполнения как сухой, так и влажной уборки. Trouver обладает емкостью пылесборника 0,7 литра, что позволяет выполнять уборку на достаточно большой площади без необходимости частого опорожнения контейнера. Контейнер легко снимается и очищается, что делает уход за пылесосом простым и беспроблемным. Гибкая труба всасывания позволяет добраться до труднодоступных мест, обеспечивая полный контроль над процессом уборки. Пылесос функционирует от Li-Ion аккумулятора с емкостью 4000 мА·ч, что позволяет пылесосу бесперебойно работать до 60 минут на одном заряде, в зависимости от режима использования. Время полной зарядки составляет около 4 часов. Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет без труда подбирать необходимый уровень всасывания в соответствии с вашими нуждами. Уровень шума не превышает 76 дБ, что делает его достаточно тихим для использования в любое время суток, не беспокоя членов семьи или соседей. Пылесос оснащен станцией для хранения с функцией самоочистки, что значительно упрощает обслуживание и хранение устройства. С весом в 5,7 кг, Trouver легко маневрирует и не требует больших усилий при перемещении. Этот вертикальный пылесос идеально подходит для тех, кто ценит комбинацию мощности, функциональности и современного дизайна в одном устройстве.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
гибкая
Цвет
черный
Комплектация
насадка для пола и ковров
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
450
Развернуть
Мощность всасывания
22000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Trouver от бренда Dreame — это современное и удобное решение для тщательной уборки вашего дома. Этот стильный черный пылесос оснащен мощным мотором с потребляемой мощностью 450 Вт, который обеспечивает эффективное всасывание для выполнения как сухой, так и влажной уборки. Trouver обладает емкостью пылесборника 0,7 литра, что позволяет выполнять уборку на достаточно большой площади без необходимости частого опорожнения контейнера. Контейнер легко снимается и очищается, что делает уход за пылесосом простым и беспроблемным. Гибкая труба всасывания позволяет добраться до труднодоступных мест, обеспечивая полный контроль над процессом уборки. Пылесос функционирует от Li-Ion аккумулятора с емкостью 4000 мА·ч, что позволяет пылесосу бесперебойно работать до 60 минут на одном заряде, в зависимости от режима использования. Время полной зарядки составляет около 4 часов. Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет без труда подбирать необходимый уровень всасывания в соответствии с вашими нуждами. Уровень шума не превышает 76 дБ, что делает его достаточно тихим для использования в любое время суток, не беспокоя членов семьи или соседей. Пылесос оснащен станцией для хранения с функцией самоочистки, что значительно упрощает обслуживание и хранение устройства. С весом в 5,7 кг, Trouver легко маневрирует и не требует больших усилий при перемещении. Этот вертикальный пылесос идеально подходит для тех, кто ценит комбинацию мощности, функциональности и современного дизайна в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...