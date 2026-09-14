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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 18
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 19
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 20
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 21
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 22
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
18000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
35
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 17
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 18
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 19
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 20
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 21
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 22
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733863
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Характеристики

Бренд
Trouver
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
блок питания, документация, инструкция, станция самоочистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры
Уровень шума
76
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
18000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х32х29
Вес, кг.
5.4

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A)

Вертикальные пылесосы Trouver — это универсальные помощники для эффективной уборки дома благодаря продуманным характеристикам и стильному дизайну. Они обладают сравнительно небольшим весом в 4 кг, что делает их удобными для маневрирования и использования в любых уголках вашего жилища. Пылесосы рассчитаны на автономную работу, питаются от литий-ионного аккумулятора емкостью 2600 мА·ч, обеспечивающего до 35 минут активной уборки. Восстановление заряда занимает 5 часов, что позволяет быстро подготовить устройство к следующему сеансу. Модель поддерживает оба типы уборки — сухую и влажную, что открывает множество возможностей для поддержания чистоты в доме. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли объемом 0,5 л, что исключает необходимость постоянной смены мешков, а регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет быстро и удобно настраивать интенсивность работы в зависимости от типа покрытия. Мощная и эффективная работа пылесоса обеспечивается потребляемой мощностью в 250 Вт, а уровень шума в 76 дБ делает его достаточно тихим прибором, не вызывающим дискомфорта. Цельная труба всасывания повышает надежность и долговечность конструкции. Черный цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, позволяющий ему легко вписаться в интерьер вашего дома. Бренд Trouver известен своим вниманием к качеству и функциональности, что делает эти пылесосы отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и инновации в бытовой технике.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A)




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Характеристики
Бренд
Trouver
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
блок питания, документация, инструкция, станция самоочистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры
Уровень шума
76
Потребляемая мощность, Вт
250
Развернуть
Мощность всасывания
18000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Trouver — это универсальные помощники для эффективной уборки дома благодаря продуманным характеристикам и стильному дизайну. Они обладают сравнительно небольшим весом в 4 кг, что делает их удобными для маневрирования и использования в любых уголках вашего жилища. Пылесосы рассчитаны на автономную работу, питаются от литий-ионного аккумулятора емкостью 2600 мА·ч, обеспечивающего до 35 минут активной уборки. Восстановление заряда занимает 5 часов, что позволяет быстро подготовить устройство к следующему сеансу. Модель поддерживает оба типы уборки — сухую и влажную, что открывает множество возможностей для поддержания чистоты в доме. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли объемом 0,5 л, что исключает необходимость постоянной смены мешков, а регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет быстро и удобно настраивать интенсивность работы в зависимости от типа покрытия. Мощная и эффективная работа пылесоса обеспечивается потребляемой мощностью в 250 Вт, а уровень шума в 76 дБ делает его достаточно тихим прибором, не вызывающим дискомфорта. Цельная труба всасывания повышает надежность и долговечность конструкции. Черный цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, позволяющий ему легко вписаться в интерьер вашего дома. Бренд Trouver известен своим вниманием к качеству и функциональности, что делает эти пылесосы отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и инновации в бытовой технике.
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Отзывы


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