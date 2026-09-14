Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner J40 (V2517)
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Характеристики
Цвет
серый, черный
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Время работы от аккумулятора, мин
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733862
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Характеристики
Бренд
Цвет
серый, черный
Комплектация
блок питания, документация, комплект насадок
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
63
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х22
Вес, кг.
3.14
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner J40 (V2517)
Пылесос аккумуляторный TROUVER Cordless Vacuum Cleaner J40 (V2517) - компактная складная конструкция, время работы около 60 мин, номинальная мощность 460 Вт, 5-уровневая система фильтрации, съемный контейнер для пыли, съемный аккумулятор. Основные преимущества модели: сухая и влажная уборка, емкость резервуара для воды 300 мл, функция предотвращения наматывания волос, мини-электрощетка в комплекте, складная конструкция, светодиодный экран.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Цвет
серый, черный
Комплектация
блок питания, документация, комплект насадок
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
63
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Пылесос аккумуляторный TROUVER Cordless Vacuum Cleaner J40 (V2517) - компактная складная конструкция, время работы около 60 мин, номинальная мощность 460 Вт, 5-уровневая система фильтрации, съемный контейнер для пыли, съемный аккумулятор. Основные преимущества модели: сухая и влажная уборка, емкость резервуара для воды 300 мл, функция предотвращения наматывания волос, мини-электрощетка в комплекте, складная конструкция, светодиодный экран.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
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