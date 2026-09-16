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Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) виниловая пластинка

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Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) - фото 1
Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Jazz Prologue
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) - фото 1
  • Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4893850800014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Jazz Prologue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Amsterdam After Dark, My One And Only Love, Stardust, Night And Day, You'd Be So Nice To Come Home To, Round Midnight, Broadway, You've Got A Friend *Lonely Version
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Various Artists / Audiophile Jazz Prologue (Limited) (1LP) — это эксклюзивное издание, которое станет настоящей находкой для любителей джаза и высококачественного звучания. Каждый трек на этой пластинке создан с учетом всех нюансов, позволяя насладиться атмосферой джазовых импровизаций и тонкостей исполнения. Идеально подходит как для тихого вечера в кругу друзей, так и для уединенного прослушивания. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в мир великолепной музыки, которую она предлагает.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4893850800014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Jazz Prologue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Amsterdam After Dark, My One And Only Love, Stardust, Night And Day, You'd Be So Nice To Come Home To, Round Midnight, Broadway, You've Got A Friend *Lonely Version
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Виниловая пластинка Various Artists / Audiophile Jazz Prologue (Limited) (1LP) — это эксклюзивное издание, которое станет настоящей находкой для любителей джаза и высококачественного звучания. Каждый трек на этой пластинке создан с учетом всех нюансов, позволяя насладиться атмосферой джазовых импровизаций и тонкостей исполнения. Идеально подходит как для тихого вечера в кругу друзей, так и для уединенного прослушивания. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в мир великолепной музыки, которую она предлагает.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Audiophile Jazz Prologue (Audiophile One-Step Pressing) (4893850800014) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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