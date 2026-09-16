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Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) виниловая пластинка

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Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 1
Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 2
Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 3
Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 4
Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 5
Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 1
  • Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 2
  • Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 3
  • Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 4
  • Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 5
  • Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028170413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West
Жанр
Fusion
Трек-лист
Black Beauty Part I, Black Beauty Part II, Black Beauty Part III, Black Beauty Part IV
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black Beauty Part I, Black Beauty Part II, Black Beauty Part III, Black Beauty Part IV

Отзывы о товаре Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028170413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West
Жанр
Fusion
Трек-лист
Black Beauty Part I, Black Beauty Part II, Black Beauty Part III, Black Beauty Part IV
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black Beauty Part I, Black Beauty Part II, Black Beauty Part III, Black Beauty Part IV
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Black Beauty: Miles Davis At Fillmore West (Analogue) (0198028170413) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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