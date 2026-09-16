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Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) виниловая пластинка

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Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 1
Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 2
Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 3
Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 4
Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 5
Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 6
Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Agharta
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 1
  • Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 2
  • Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 3
  • Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 4
  • Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 5
  • Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 6
  • Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
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В наличии
Код товара: 733849
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028170611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Agharta
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude (Part I) Prelude (Part II) / Maiysha Interlude Theme From Jack Johnson
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series, Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) виниловая пластинка

Композиция Agharta была записана однажды днем ??в 1975 году во время одного из двух концертов Майлза Дэвиса в Осакском фестивальном зале в Японии. Он выступал со своим септетом – флейтистом и саксофонистом Сонни Форчуном, басистом Майклом Хендерсоном, барабанщиком Элом Фостером, перкуссионистом Джеймсом Мтуме, гитаристом Реджи Лукасом и Питом Кози, который играл на гитаре, синтезаторе и перкуссии. Четыре, казалось бы, неструктурированные части альбома, спродюсированные и записанные Тео Масеро, делают акцент на игре аккомпаниаторов Дэвиса, а не на его собственной трубе. В них избегаются как мелодия, так и гармония в пользу сочетания риффов, полиритмов и фанковых грувов, которые солисты могут импровизировать на протяжении всего альбома. Впоследствии альбом был признан важной и влиятельной джаз-рок-пластинкой. Его сырая музыка и новаторская игра Кози оказали влияние на целое поколение молодых музыкантов, в том числе и на британской джазовой сцене.

Отзывы о товаре Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028170611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Agharta
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude (Part I) Prelude (Part II) / Maiysha Interlude Theme From Jack Johnson
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series, Original Master Recording
Страна производитель
США
Описание
Композиция Agharta была записана однажды днем ??в 1975 году во время одного из двух концертов Майлза Дэвиса в Осакском фестивальном зале в Японии. Он выступал со своим септетом – флейтистом и саксофонистом Сонни Форчуном, басистом Майклом Хендерсоном, барабанщиком Элом Фостером, перкуссионистом Джеймсом Мтуме, гитаристом Реджи Лукасом и Питом Кози, который играл на гитаре, синтезаторе и перкуссии. Четыре, казалось бы, неструктурированные части альбома, спродюсированные и записанные Тео Масеро, делают акцент на игре аккомпаниаторов Дэвиса, а не на его собственной трубе. В них избегаются как мелодия, так и гармония в пользу сочетания риффов, полиритмов и фанковых грувов, которые солисты могут импровизировать на протяжении всего альбома. Впоследствии альбом был признан важной и влиятельной джаз-рок-пластинкой. Его сырая музыка и новаторская игра Кози оказали влияние на целое поколение молодых музыкантов, в том числе и на британской джазовой сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Agharta (Analogue, Original Master Recording) (0198028170611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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