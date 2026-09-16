Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) виниловая пластинка
Целая вселенная поп-музыки: альбом Fleetwood Mac «Tango in the Night» отличается тщательной проработкой и включает в себя хиты «Big Love», «Everywhere», «Seven Wonders» и «Little Lies». Впервые оцените альбом 1987 года в аудиофильском звучании: пронумерованный набор из двух виниловых пластинок Mobile Fidelity весом 180 г и скоростью вращения 45 об/мин передает мельчайшие детали — от аналогового мастер-файла 1/2"/30 IPS до DSD 256, аналоговой консоли и токарного станка. Перфекционизм, проявленный при создании альбома Fleetwood Mac «Tango in the Night», достиг уровня, который мало кому из артистов до или после него удавался. И в коммерческом, и в творческом плане эта кропотливая работа окупилась. Записанный за 18 месяцев, этот трижды платиновый альбом породил четыре хитовых сингла и вернул Fleetwood Mac в центр внимания. Требования, предъявляемые к альбому, вынудили его главного создателя, гитариста и вокалиста Линдси Бакингема, покинуть группу вскоре после его завершения. Стоило ли это того? Тысячу раз «да».
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) виниловая пластинка