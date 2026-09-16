Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка
«Таркус», вероятно, единственный сохранившийся альбом, объединивший в своем творчестве светилу джаза Дэйва Брубека, русского композитора Сергея Прокофьева, звукорежиссера Эдди Оффорда, аргентинского композитора Альберто Гинастеру, американского гения Фрэнка Заппу и многогранного немецкого музыканта Иоганна Себастьяна Баха. Второй альбом Emerson, Lake & Palmer, одновременно разнообразный, амбициозный и сложный, оказался фантастически успешным и доступным. Он занял первое место в британских альбомных чартах и ??вошел в десятку лучших в США. Выпущенный в 1971 году, альбом вывел британскую группу на передний план концертной сцены и мгновенно стал узнаваемым благодаря своей ставшей культовой обложке. Лишенный барабанных соло, акустических баллад и интеллектуальных интерлюдий, "Tarkus" отличается от своего столь же высоко оцененного предшественника, но в очередной раз демонстрирует, что Emerson, Lake & Palmer — это группа, которая, кажется, способна играть в любом стиле и в любом темпе, работая на полную мощность. Размышляя об альбоме более чем 40 лет спустя, Эмерсон справедливо сказал: "Он многое дает для развития музыкантов. Если кто-то хочет заняться прогрессивным роком... он предлагает необходимые элементы. С "Tarkus" у вас есть много возможностей для творчества".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка