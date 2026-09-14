The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) виниловая пластинка
Группа Doobie Brothers создала образец для яхт-рока: получивший премию «Грэмми» хит «Minute by Minute» включает в себя песню «What a Fool Believes», великолепные гармонии и проникновенные мелодии. Созданный на основе оригинальных аналоговых мастер-лент и дополненный дополнительным пространством для канавок, пронумерованный двойной виниловый альбом Mobile Fidelity 1978 года на 180-граммовых пластинках со скоростью вращения 45 об/мин отличается невероятной открытостью и глубиной звучания. 1/4" / 15 IPS / Аналоговый мастер Dolby A в DSD 256, аналоговая консоль, токарный станок Альбом Minute by Minute спас Doobie Brothers, хотя и едва не погубил группу. Он был создан, когда группа чувствовала себя неуверенно в своем месте в музыкальном мире, и вывел секстет на новые коммерческие высоты, ознаменовав явное изменение направления, которое мейнстрим с энтузиазмом принял. Продав более трех миллионов копий и продержавшись в чартах более года, четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Minute by Minute остается важной вехой в поп-музыке — тем более впечатляющей, учитывая, что изначально мало кто верил в его потенциал.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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