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The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) виниловая пластинка

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The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 1
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 2
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 3
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 4
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 5
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 1
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 2
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 3
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 4
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 5
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733844
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797260114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Here To Love You, What A Fool Believes, Minute By Minute, Dependin' On You, Don't Stop To Watch The Wheels, Open Your Eyes, Sweet Feelin', Steamer Lane Breakdown, You Never Change, How Do The Fools Survive?
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) виниловая пластинка

Группа Doobie Brothers создала образец для яхт-рока: получивший премию «Грэмми» хит «Minute by Minute» включает в себя песню «What a Fool Believes», великолепные гармонии и проникновенные мелодии. Созданный на основе оригинальных аналоговых мастер-лент и дополненный дополнительным пространством для канавок, пронумерованный двойной виниловый альбом Mobile Fidelity 1978 года на 180-граммовых пластинках со скоростью вращения 45 об/мин отличается невероятной открытостью и глубиной звучания. 1/4" / 15 IPS / Аналоговый мастер Dolby A в DSD 256, аналоговая консоль, токарный станок Альбом Minute by Minute спас Doobie Brothers, хотя и едва не погубил группу. Он был создан, когда группа чувствовала себя неуверенно в своем месте в музыкальном мире, и вывел секстет на новые коммерческие высоты, ознаменовав явное изменение направления, которое мейнстрим с энтузиазмом принял. Продав более трех миллионов копий и продержавшись в чартах более года, четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Minute by Minute остается важной вехой в поп-музыке — тем более впечатляющей, учитывая, что изначально мало кто верил в его потенциал.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (0821797260114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797260114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Here To Love You, What A Fool Believes, Minute By Minute, Dependin' On You, Don't Stop To Watch The Wheels, Open Your Eyes, Sweet Feelin', Steamer Lane Breakdown, You Never Change, How Do The Fools Survive?
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Описание
Группа Doobie Brothers создала образец для яхт-рока: получивший премию «Грэмми» хит «Minute by Minute» включает в себя песню «What a Fool Believes», великолепные гармонии и проникновенные мелодии. Созданный на основе оригинальных аналоговых мастер-лент и дополненный дополнительным пространством для канавок, пронумерованный двойной виниловый альбом Mobile Fidelity 1978 года на 180-граммовых пластинках со скоростью вращения 45 об/мин отличается невероятной открытостью и глубиной звучания. 1/4" / 15 IPS / Аналоговый мастер Dolby A в DSD 256, аналоговая консоль, токарный станок Альбом Minute by Minute спас Doobie Brothers, хотя и едва не погубил группу. Он был создан, когда группа чувствовала себя неуверенно в своем месте в музыкальном мире, и вывел секстет на новые коммерческие высоты, ознаменовав явное изменение направления, которое мейнстрим с энтузиазмом принял. Продав более трех миллионов копий и продержавшись в чартах более года, четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Minute by Minute остается важной вехой в поп-музыке — тем более впечатляющей, учитывая, что изначально мало кто верил в его потенциал.


Теги товара: Поп-музыка
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