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Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) виниловая пластинка

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Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) - фото 1
Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) - фото 1
  • Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886919736618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Just The Two Of Us, Use Me, Ain't No Sunshine, Lovely Day, I Want To Spend The Night, Soul Shadows, Lean On Me, Grandma's Hands, Hello Like Before, Who Is He What Is He To You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) виниловая пластинка

Переиздание на виниле сборника лучших композиций знаменитого американского соул-исполнителя Билла Уизерса, первоначально выпущенного в 1981 году. Билл Уизерс — афроамериканский автор-исполнитель песен в стилистике мягкого соула. Профессионально занялся музыкой после тридцати лет, параллельно работая на заводе «Боинг» в Лос-Анджелесе. За песни «Ain’t No Sunshine» (1971) и «Lean on Me» (1972, 1-е место в США) был удостоен нескольких премий «Грэмми». Последний альбом Уизерса вышел в 1985 г. Среди исполнителей его песен — Мик Джаггер, Пол Маккартни, Барбра Стрейзанд, Стинг. Помимо того, они часто семплируются хип-хоп-музыкантами (напр., «Just the Two of Us» легла в основу одноимённой композиции Уилла Смита). В 2015 году Уизерс был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886919736618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Just The Two Of Us, Use Me, Ain't No Sunshine, Lovely Day, I Want To Spend The Night, Soul Shadows, Lean On Me, Grandma's Hands, Hello Like Before, Who Is He What Is He To You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле сборника лучших композиций знаменитого американского соул-исполнителя Билла Уизерса, первоначально выпущенного в 1981 году. Билл Уизерс — афроамериканский автор-исполнитель песен в стилистике мягкого соула. Профессионально занялся музыкой после тридцати лет, параллельно работая на заводе «Боинг» в Лос-Анджелесе. За песни «Ain’t No Sunshine» (1971) и «Lean on Me» (1972, 1-е место в США) был удостоен нескольких премий «Грэмми». Последний альбом Уизерса вышел в 1985 г. Среди исполнителей его песен — Мик Джаггер, Пол Маккартни, Барбра Стрейзанд, Стинг. Помимо того, они часто семплируются хип-хоп-музыкантами (напр., «Just the Two of Us» легла в основу одноимённой композиции Уилла Смита). В 2015 году Уизерс был включен в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Withers - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0886919736618) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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