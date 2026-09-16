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Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) виниловая пластинка

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Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 1
Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 2
Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 3
Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 4
Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 5
Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 6
Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 1
  • Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 2
  • Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 3
  • Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 4
  • Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 5
  • Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 6
  • Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733840
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028484114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Диско
Трек-лист
Jam, Why You Wanna Trip On Me, In The Closet, She Drives Me Wild, Remember The Time, Can't Let Her Get Away, Heal The World, Black Or White, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There, Keep The Faith, Gone Too Soon, Dangerous
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) виниловая пластинка

В альбом Майкла Джексона "Dangerous", получивший восьмикратный платиновый статус от RIAA, входит бестселлер "Black or White", а также восемь других синглов, включая "Remember the Time", "Heal the World" и "In the Closet". Студийный альбом Короля поп-музыки 1991 года впервые представлен в аудиофильском звучании: пронумерованный двойной виниловый диск весом 180 г (33 об/мин) от Mobile Fidelity создан на основе оригинальных мастер-записей и воспроизводится с исключительной четкостью, детализацией и насыщенностью звучания. С альбомом "Dangerous" Майкл Джексон выбрал новое направление. Эта стратегия оправдала себя: в 1991 году альбом дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 и к сентябрю 1994 года разошелся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру. Сейчас мировые продажи приближаются к 40 миллионам. Пронумерованный двойной виниловый диск Mobile Fidelity весом 180 г (33 об/мин), отпечатанный с оригинальных мастер-копий на заводе Fidelity Record Pressing в Калифорнии и помещенный в разворачивающийся конверт Stoughton, впервые представляет "Dangerous" в аудиофильском качестве. Узнаваемый вокал Джексона звучит невероятно четко и выразительно, как и полнота его вокального диапазона и парящие высоты фальцета. Наслаждайтесь широкой звуковой сценой, щедрым разделением инструментов, глубокими черными тонами и широкой динамикой. Альбом "Dangerous" включает 14 песен, в том числе такие хиты, как "Black or White", "In the Closet", "Remember the Time", "Jam" и "Heal the World". К каждому из девяти синглов альбома прилагался уникальный короткометражный фильм Майкла Джексона, позже вошедший в сборник "Dangerous: The Short Films" (1993).

Отзывы о товаре Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028484114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Диско
Трек-лист
Jam, Why You Wanna Trip On Me, In The Closet, She Drives Me Wild, Remember The Time, Can't Let Her Get Away, Heal The World, Black Or White, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There, Keep The Faith, Gone Too Soon, Dangerous
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В альбом Майкла Джексона "Dangerous", получивший восьмикратный платиновый статус от RIAA, входит бестселлер "Black or White", а также восемь других синглов, включая "Remember the Time", "Heal the World" и "In the Closet". Студийный альбом Короля поп-музыки 1991 года впервые представлен в аудиофильском звучании: пронумерованный двойной виниловый диск весом 180 г (33 об/мин) от Mobile Fidelity создан на основе оригинальных мастер-записей и воспроизводится с исключительной четкостью, детализацией и насыщенностью звучания. С альбомом "Dangerous" Майкл Джексон выбрал новое направление. Эта стратегия оправдала себя: в 1991 году альбом дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 и к сентябрю 1994 года разошелся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру. Сейчас мировые продажи приближаются к 40 миллионам. Пронумерованный двойной виниловый диск Mobile Fidelity весом 180 г (33 об/мин), отпечатанный с оригинальных мастер-копий на заводе Fidelity Record Pressing в Калифорнии и помещенный в разворачивающийся конверт Stoughton, впервые представляет "Dangerous" в аудиофильском качестве. Узнаваемый вокал Джексона звучит невероятно четко и выразительно, как и полнота его вокального диапазона и парящие высоты фальцета. Наслаждайтесь широкой звуковой сценой, щедрым разделением инструментов, глубокими черными тонами и широкой динамикой. Альбом "Dangerous" включает 14 песен, в том числе такие хиты, как "Black or White", "In the Closet", "Remember the Time", "Jam" и "Heal the World". К каждому из девяти синглов альбома прилагался уникальный короткометражный фильм Майкла Джексона, позже вошедший в сборник "Dangerous: The Short Films" (1993).
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