Описание товара Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) виниловая пластинка

Некоторые песни настолько глубоко запечатлелись в нашем сознании, что мы узнаём их мгновенно, услышав всего одну-две ноты. Гимн группы Foghat с использованием «воздушной гитары» — «Slow Ride», с одним из самых незабываемых риффов всех времён, — как раз такая песня. Этот хит вывел британскую группу на вершину славы и обеспечил их альбому 1975 года «Fool For The City» первое место в чартах. И это просто потрясающе! Сегодня мы часто слышим тоску по старым добрым, славным временам рок-н-ролла, по тому простому року, который основывался на хорошем ритме, создавал четкий грув и просто зажигал. Музыка, под которую можно было расслабиться, отпустить все заботы и отдаться мелодии. Что ж, вот и все, друзья: классический рок 70-х, с убойными соло на слайд-гитаре, четкими гитарными партиями, энергичными ритмами и парящим вокалом. Никаких дополнительных инструкций или объяснений не требуется. Договор между артистом и публикой понятен. Здесь группа доверяет вам и уверена, что вы знаете, что делать, и готова зажечь вместе со всеми, кто находится в пределах слышимости. Британская блюз-рок-группа Foghat наконец-то добилась своего главного прорыва с альбомом "Fool for the City" 1975 года. После нескольких менее известных альбомов и нескольких лет гастролей с всё более утонченным стилем рок-блюзовых композиций, сингл "Slow Ride" наконец-то вывел их в чарты, и запоминающиеся песни с характерной бас-гитарой нашли свою аудиторию. Несмотря на английское происхождение, Foghat обрели широкую аудиторию именно благодаря своему стилю, напоминающему ранние ZZ Top. Фундаментальный принцип «это всего лишь рок-н-ролл» никогда не нарушался, а влияние диско и новой волны конца 70-х полностью обошло Foghat стороной. «Fool for the City» — это альбом Foghat, который должен быть в коллекции каждого поклонника рока. Переиздание MFSL сохраняет невероятную мощь оригинала, но теперь также предлагает большую пространственность и естественность звучания. Настоящий подарок для аудиофилов, которые хотят увеличить громкость, не жертвуя качеством звука. Переиздание выпущено на виниловой пластинке весом 180 г в разворачивающемся конверте с уникальным серийным номером. Мастеринг на половинной скорости выполнен Робом ЛоВерде.