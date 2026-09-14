Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) виниловая пластинка
Английский новатор в области звучания возвращается со своим первым альбомом за пять лет. «There Is Love In You» — пятый альбом Four Tet, он же Киран Хебден. Изначально задуманный как сайд-проект для его группы Fridge, Four Tet постепенно превратился в его основной проект и теперь, безусловно, является центральным элементом его музыкальной карьеры. Как и прежде, Киран Хебден сам записал музыку для «There Is Love In You» на своем домашнем компьютере. С момента выхода последнего альбома Four Tet в 2005 году англичанин нисколько не сидел сложа руки. Помимо сотрудничества с такими музыкантами и композиторами, как Burial и Дэвид Арнольд, Хебден работал с барабанщиком и легендой джаза Стивом Рейдом над четырьмя совместными альбомами, делал ремиксы на Radiohead, Hot Chip, Bloc Party, Sia, The Notwist, Kings of Convenience, Aphex Twins и многих других. В 2009 году он выступал под именем Four Tet на международных фестивалях.
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