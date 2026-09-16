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Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка

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Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото 1
Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото 2
Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото 3
Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Ornette On Tenor
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото 1
  • Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото 2
  • Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото 3
  • Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733827
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Ornette On Tenor
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cross Breeding Mapa, Enfant, Eos, Ecars
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cross Breeding Mapa, Enfant, Eos, Ecars

Отзывы о товаре Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Ornette On Tenor
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cross Breeding Mapa, Enfant, Eos, Ecars
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cross Breeding Mapa, Enfant, Eos, Ecars
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ornette Coleman - Ornette On Tenor (Analogue) (4260019716200) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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