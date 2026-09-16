Top.Mail.Ru
Thelonious Monk - Big Band & Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Thelonious Monk - Big Band & Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Thelonious Monk - Big Band &amp; Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) - фото 1
Thelonious Monk - Big Band &amp; Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Big Band & Quartet In Concert
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Big Band &amp; Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) - фото 1
  • Thelonious Monk - Big Band &amp; Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733825
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Thelonious Monk - Big Band & Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Big Band & Quartet In Concert
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I Mean You Evidence (When It's) Darkness On The Delta, Oska T., Played Twice, Four In One Epistrophy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Big Band & Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) виниловая пластинка

Когда Телониус Монк впервые выступил там со своим биг-бэндом в декабре 1963 года, он мог дойти пешком от своей квартиры до знаменитого нью-йоркского Филармонического зала на углу 64-й улицы и Бродвея. А другие музыканты могли добраться туда на метро: Фил Вудс, Стив Лейси, Тэд Джонс — все они входили в ближайший круг соратников Монка. Неудивительно, что хорошо известные темы звучали очень приятно и гармонично. «I Mean You», «Four In One» и «Epistrophy» разносились по залу, публика была в восторге, Телониус смеялся и танцевал, а вскоре после этого поклонники смогли послушать фрагменты концерта на записи, выпущенной Columbia Records. Во время перерыва на сигарету Монк сел за пианино и сыграл «Darkness On The Delta» — чистая ночная атмосфера. Есть ли на нем отпечаток давно минувших времен? Абсолютно нет! Телониус Монк по-прежнему невероятно популярен.

Отзывы о товаре Thelonious Monk - Big Band & Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Big Band & Quartet In Concert
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I Mean You Evidence (When It's) Darkness On The Delta, Oska T., Played Twice, Four In One Epistrophy
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Когда Телониус Монк впервые выступил там со своим биг-бэндом в декабре 1963 года, он мог дойти пешком от своей квартиры до знаменитого нью-йоркского Филармонического зала на углу 64-й улицы и Бродвея. А другие музыканты могли добраться туда на метро: Фил Вудс, Стив Лейси, Тэд Джонс — все они входили в ближайший круг соратников Монка. Неудивительно, что хорошо известные темы звучали очень приятно и гармонично. «I Mean You», «Four In One» и «Epistrophy» разносились по залу, публика была в восторге, Телониус смеялся и танцевал, а вскоре после этого поклонники смогли послушать фрагменты концерта на записи, выпущенной Columbia Records. Во время перерыва на сигарету Монк сел за пианино и сыграл «Darkness On The Delta» — чистая ночная атмосфера. Есть ли на нем отпечаток давно минувших времен? Абсолютно нет! Телониус Монк по-прежнему невероятно популярен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk - Big Band & Quartet In Concert (Analogue) (4260019715067) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...