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Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) виниловая пластинка

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Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) - фото 1
Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) - фото 2
Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Butterfield
Альбом (сингл)
The Resurrection Of Pigboy Crabshaw
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) - фото 1
  • Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) - фото 2
  • Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Butterfield
Альбом (сингл)
The Resurrection Of Pigboy Crabshaw
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
One More Heartache, Driftin' and Driftin', Pity the Fool, Born Under a Bad Sign, Run Out of Time, Double Trouble, Drivin' Wheel, Droppin' Out, Tollin' Bells
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One More Heartache, Driftin' and Driftin', Pity the Fool, Born Under a Bad Sign, Run Out of Time, Double Trouble, Drivin' Wheel, Droppin' Out, Tollin' Bells

Отзывы о товаре Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Butterfield
Альбом (сингл)
The Resurrection Of Pigboy Crabshaw
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
One More Heartache, Driftin' and Driftin', Pity the Fool, Born Under a Bad Sign, Run Out of Time, Double Trouble, Drivin' Wheel, Droppin' Out, Tollin' Bells
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One More Heartache, Driftin' and Driftin', Pity the Fool, Born Under a Bad Sign, Run Out of Time, Double Trouble, Drivin' Wheel, Droppin' Out, Tollin' Bells
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Butterfield - The Resurrection Of Pigboy Crabshaw (Analogue) (4260019716194) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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