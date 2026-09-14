Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) виниловая пластинка
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Описание товара Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) виниловая пластинка
Обладатель премии «Грэмми», бывший участник группы One Direction, певец и актер Гарри Стайлз анонсировал свой новый, четвертый, студийный альбом «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» Издание на 180 г виниле с 12-страничным буклетом в гейтфолде После короткой рекламной кампании, в ходе которой на рекламных щитах по всему миру красовались обещания «мы созданы друг для друга» и «скоро увидимся», Гарри Стайлз анонсировал свой четвертый сольный альбом. Альбом, спродюсированный Кидом Харпуном, включает двенадцать треков. Список песен, как и сами песни, пока не опубликован. Альбом выходит спустя четыре года после альбома «Harry's House», который занял первое место в мировых чартах и ??получил тройной платиновый статус в Великобритании с более чем 900 000 сертифицированных продаж. Он завоевал престижную награду «Альбом года» на премии «Грэмми» 2023 года, а также победил в двух других категориях. Он также был назван альбомом года на премии Brit Awards 2023 года и породил хит-сингл As It Was, его самую популярную песню на Spotify с 4,2 миллиардами прослушиваний. Этот альбом станет первым для Стайлза после смерти его бывшего коллеги по группе One Direction Лиама Пейна в октябре 2024 года в возрасте 31 года. Пейн упал с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. В заявлении, опубликованном тогда, Стайлз сказал, что «самой большой радостью Пейна было делать других людей счастливыми, и для меня было честью быть рядом с ним, когда он это делал». Группа One Direction существовала с 2010 по 2016 год, образовавшись на шоу The X Factor.
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