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Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) виниловая пластинка

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Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 1
Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 2
Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 3
Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 4
Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 5
Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 6
Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 7
Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 1
  • Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 2
  • Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 3
  • Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 4
  • Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 5
  • Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 6
  • Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 7
  • Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733821
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584177113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Aperture, American Girls, Ready, Steady, Go!, Are You Listening Yet?, Taste Back, The Waiting Game, Season 2 Weight Loss, Coming Up Roses, Pop, Dance No More, Paint By Numbers, Carla’s Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (0199584177113) виниловая пластинка

Обладатель премии «Грэмми», бывший участник группы One Direction, певец и актер Гарри Стайлз анонсировал свой новый, четвертый, студийный альбом «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» Издание на 180 г виниле с 12-страничным буклетом в гейтфолде После короткой рекламной кампании, в ходе которой на рекламных щитах по всему миру красовались обещания «мы созданы друг для друга» и «скоро увидимся», Гарри Стайлз анонсировал свой четвертый сольный альбом. Альбом, спродюсированный Кидом Харпуном, включает двенадцать треков. Список песен, как и сами песни, пока не опубликован. Альбом выходит спустя четыре года после альбома «Harry's House», который занял первое место в мировых чартах и ??получил тройной платиновый статус в Великобритании с более чем 900 000 сертифицированных продаж. Он завоевал престижную награду «Альбом года» на премии «Грэмми» 2023 года, а также победил в двух других категориях. Он также был назван альбомом года на премии Brit Awards 2023 года и породил хит-сингл As It Was, его самую популярную песню на Spotify с 4,2 миллиардами прослушиваний. Этот альбом станет первым для Стайлза после смерти его бывшего коллеги по группе One Direction Лиама Пейна в октябре 2024 года в возрасте 31 года. Пейн упал с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. В заявлении, опубликованном тогда, Стайлз сказал, что «самой большой радостью Пейна было делать других людей счастливыми, и для меня было честью быть рядом с ним, когда он это делал». Группа One Direction существовала с 2010 по 2016 год, образовавшись на шоу The X Factor.

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584177113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Harry Styles
Альбом (сингл)
Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Aperture, American Girls, Ready, Steady, Go!, Are You Listening Yet?, Taste Back, The Waiting Game, Season 2 Weight Loss, Coming Up Roses, Pop, Dance No More, Paint By Numbers, Carla’s Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Обладатель премии «Грэмми», бывший участник группы One Direction, певец и актер Гарри Стайлз анонсировал свой новый, четвертый, студийный альбом «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» Издание на 180 г виниле с 12-страничным буклетом в гейтфолде После короткой рекламной кампании, в ходе которой на рекламных щитах по всему миру красовались обещания «мы созданы друг для друга» и «скоро увидимся», Гарри Стайлз анонсировал свой четвертый сольный альбом. Альбом, спродюсированный Кидом Харпуном, включает двенадцать треков. Список песен, как и сами песни, пока не опубликован. Альбом выходит спустя четыре года после альбома «Harry's House», который занял первое место в мировых чартах и ??получил тройной платиновый статус в Великобритании с более чем 900 000 сертифицированных продаж. Он завоевал престижную награду «Альбом года» на премии «Грэмми» 2023 года, а также победил в двух других категориях. Он также был назван альбомом года на премии Brit Awards 2023 года и породил хит-сингл As It Was, его самую популярную песню на Spotify с 4,2 миллиардами прослушиваний. Этот альбом станет первым для Стайлза после смерти его бывшего коллеги по группе One Direction Лиама Пейна в октябре 2024 года в возрасте 31 года. Пейн упал с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. В заявлении, опубликованном тогда, Стайлз сказал, что «самой большой радостью Пейна было делать других людей счастливыми, и для меня было честью быть рядом с ним, когда он это делал». Группа One Direction существовала с 2010 по 2016 год, образовавшись на шоу The X Factor.
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